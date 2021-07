Da lunedì 12 luglio iniziano i lavori di ristrutturazione dei marciapiedi lungo via Nomentana. Sarà la Città Metropolitana di Roma a realizzarli in tre interventi e partiranno una serie di divieti di sosta con rimozione per chi non rispetterà la nuova segnaletica. Su via Nomentana è previsto il senso unico alternato. Qui l’ordinanza del comune di Fonte Nuova.

