Green Pass per bar e ristorante …

Prevedibile la conferma della chiusura delle discoteche. Non ci sono disposizioni che tengono per gli appassionati di questo genere di intrattenimento. Qui il Green pass non riesce a intercedere.

Nuove regole per una fase di emergenza di là dal potersi considerare prossima al finale. Il governo della repubblica oggi ha deciso che il Green Pass, servirà. E come! Chiunque voglia entrare in ristoranti o bar e vorrà accedere a tavoli al chiuso dovrà esserne disposto. Questa disposizione scatta dal 5 agosto. L’emergenza fissata come stato permanente è stata prorogata al 31 dicembre 2021.

Esente dall’esibire il Pass dell’ottenuta seconda vaccinazione o di recente tampone negativo, chiunque vorrà accedere al bancone del bar per consumare in piedi. Una regola che vale anche se l’esercizio è al chiuso.

Cambiano i parametri anche per decretare lo stato di allerta in ciascuna regione. Nel frattempo infatti le terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche segnano la prossima trasformazione in arancione e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.