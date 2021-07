MONTEROTONDO – In scooter contro l’albero

Drammatico incidente oggi, giovedì 22 luglio, in via Gramsci a Monterotondo, dove un uomo è uscito fuori strada e si è schiantato autonomamente contro un albero. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, il fatto è avvenuto verso le ore 17 in un tratto di strada rettilineo nei pressi dell’Istituto Galilei che l’uomo, un cittadino di origine romena, percorreva in sella ad uno scooter Kymco Agility.

Pare che non ci siano altri mezzi coinvolti, ma a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale eretina intervenuta insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterondo che hanno invece regolamentato la viabilità.

L’uomo è stato trasportato in Eliambulanza verso il policlinico “Agostino Gemelli” di Roma con fratture scomposte agli arti inferiori e difficoltà respiratorie.