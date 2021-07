Mentana, traffico in tilt causa guasto elettrico

A causa di un guasto improvviso sulla linea della media tensione di Enel su via Nomentana in prossimità di Via Madonna di Fatima, si stanno verificando disagi alla circolazione.

È stato comunque comunicato da Enel che il ripristino del guasto è previsto entro le ore 13 di oggi 22 luglio.