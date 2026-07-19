MENTANA – Bagnanti intossicati alla “Mezzaluna”: i carabinieri sequestrano l’impianto

Cinque bambini e tre adulti in ospedale al termine di una giornata in piscina, probabilmente intossicati da esalazione di cloro.
Il drammatico incidente avvenuto oggi pomeriggio, domenica 19 luglio, nella piscina del Circolo Sportivo “Mezzaluna” di Mentana ha scosso l’hinterland Nordest di Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, al momento non sarebbe stata rilevata alcuna infrazione nella piscina evacuata dopo l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.
Tuttavia, i militari della Compagnia di Monterotondo hanno sottoposto l’impianto a sequestro a disposizione della Procura di Tivoli che coordina le indagini sul caso.
Si tratta di una disposizione adottata per consentire gli accertamenti tecnici necessari ad individuare la causa dei malori ai bagnanti.
Per ricostruzione la dinamica dei fatti fino a sera insieme ai carabinieri hanno partecipato ai rilievi anche i tecnici dell‘ufficio SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’ASL Roma 5.
L’intervento dei vigili del fuoco nel circolo sportivo a Mentana
Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 15.30, quando la sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra di Montelibretti per il soccorso ad una persona.
Tra queste un bambino di 5 anni trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso.
In altri ospedali del territorio sono stati accompagnate altre sette persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, tutti in codice giallo.