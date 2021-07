Lo psichedelico tie-dye conquista il mondo del make up

Ve ne abbiamo già parlato e continueremo a farlo per ancora un bel po’ di tempo: nonostante sia nata 40 anni fa, la tendenza del tie-dye (la tecnica di dipingere capi d’abbigliamento con macchie irregolari) non smette di conquistare il mercato mondiale. Questa particolare moda nasce a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70 (gli anni degli “hippie”, per capirci) e si caratterizza per l’utilizzo psichedelico del colori.

Ma la novità dell’ultimo momento è adesso non solo potete trovare t-shirt, camicie e pantaloncini che seguono questo stile, anche il make up sta seguendo la moda. Si intravedono in molti negozi, infatti, stick e ombretti che vanno bene sia per gli occhi, che per le labbra e gli zigomi con lo stile tie-dye.