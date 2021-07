Ciliegie attaccate dal moscerino

Stefania Maferri della Coldiretti: produzione dimezzata anche dalla gelata

Una gelata tardiva ha distrutto fino al cinquanta per cento del raccolto. E il restante è stato attaccato almeno del 25 per cento dalla Drosophila suzukii, il moscerino che attacca i frutti rossi e maturi. Palombara, il paese della sabina che vanta 150 ettari di ciliegeto e una produzione annua con punte fino a 18.000 quintali, tira le somme della stagione conclusa a fine giugno e chiede aiuto alla Regione. A farsi portavoce la Coldiretti. La segretaria di zona Stefania Maferri se ne è fatta portavoce: ”Gli ispettori della Regione Lazio hanno già eseguito delle ispezioni per la gelata tardiva, accertando dopo una trentina di giorni, il danno sul raccolto delle ciliegie”, ha spiegato, ”Ma poi abbiamo dovuto procedere anche alle segnalazioni per la Drosophila suzukii che ha danneggiato la frutta matura. Tra gelata e moscerino i danni per i produttori sono stati ingenti tra il 50 e l’80 per cento del raccolto perduto”. ”Questo insetto proveniente con ogni probabilità dalla Cina, è caratterizzato da grandi occhi di colore rosso”, specifica la segretaria di Coldiretti locale, ”E a differenza del moscerino della frutta e di altre specie simili, che sono principalmente attratti da frutta marcia, attacca la frutta fresca e matura, depositando le uova sotto l’epidermide, grazie alla presenza di un ovodepositore particolarmente robusto e adatto. Le larve si schiudono e si sviluppano nel frutto, rendendolo invendibile. Le conseguenze economiche si sono fatte sentire”. ”Non tutti i produttori, infatti, si sono potuti permettere di assicurare il raccolto con apposite polizze oppure acquistare delle reti costosissime per proteggere le piante”, chiarisce la Maferri, ”E purtroppo per questo tipo di attacco non esiste nessun tipo di prodotto di contrasto”.