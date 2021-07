Le capsule collection conquistano il mondo

Impazza in tutto il mondo la moda delle capsule collection esclusive ideate dagli artisti. La domanda per il merchandising degli artisti musicali è in aumento in molti mercati globali, ma è particolarmente forte in Italia. A sottolineare l’importanza sul mercato di questo tipo di merchandising è StockX, l’azienda statunitense leader nella rivendita online di abbigliamento e accessori da collezione. Stando a ciò che è stato evidenziato, le capsule collection stanno alimentando la crescita del mercato del reselling a livello globale.

Il poliedrico Travis Scott è stato uno dei pionieri di questo genere di mercato. Il rapper taxano ha collaborato con successo insieme a enormi marchi di abbigliamento come Nike e Jordan Brand. Una delle capsule collection di maggior successo è la linea “Cactus Trails” (che punta, grazie alla grafica delle stampe, all’atmosfera delle avventure fuori porta), un vasto assortimento di capi, arricchito ovviamente da degli accessori particolari simpatici accessori.