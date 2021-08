Guidonia – Localizzato e domato un incendio in zona Setteville Nord

Dopo aver avvistato un incendio dalla telecamera territoriale e dopo aver avvisato la S.O.R. (Sala Operatoria Regionale), la Protezione Civile di Guidonia si è recata in via Bellegra, nel comune di Guidonia, nella località Setteville Nord. L’incendio era caratterizzato per lo più da sterpaglie e in alcuni punti ha preso anche la parte del bordo strada . Sul posto erano presenti anche la 10A dei vigili del fuoco di La Rustica e il V.V.A.A come associazione di Protezione Civile.

ATTENZIONE

In caso di avvistamento di un incendio vi consigliamo di contattare i seguenti numeri:

Sala Operativa Regionale: 803555

Protezione Civile Guidonia: 328 758 7862