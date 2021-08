Studiare “in podcast”: ecco come evolve lo studio che diventa “social”

La diffusione di piattaforme social e di app che permettono di comunicare via web è stata un’esperienza che si è diffusa largamente a causa del periodo pandemico. Ma anche i social hanno contribuito alla formazione dei giovani: molti giovani si ritrovano a seguire “pillole” di lezioni, impartite da esperti, su Instagram e YouTube. Un servizio utile soprattutto per agevolare lo studio di materie più complicate (matematica in primis). Cresce inoltre il numero di download di app specifiche come Duolingo o Babbel. Il mondo anglosassone fa largo uso di podcast per l’apprendimento, molto apprezzati soprattutto dagli studenti dei licei e universitari per materie come scienze, matematica, storia e lingue.

