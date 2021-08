Il laboratorio Tessuti Sociali va in vacanza

La pausa estiva manda in vancanza anche il laboratorio di Castelnuovo di Porto. Sono tante le iniziative che sono state portate a termine in questo periodo ed altre avverranno a partire da settembre:

Il filo che ci unisce circa 15 bambini hanno partecipato con entusiasmo alle prime tre serie di Incontri gratuiti per sperimentare cardatura, filatura e tessitura a mano. Ci sono ancora posti disponibili per l’ultimo gruppo che partirà a settembre.

Antichi gesti: sabato 4 settembre, in occasione della festa di Sant’Antonino, a Castelnuovo di Porto si svolgerà la prima edizione dell’evento “Antichi Gesti”. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Castelnuovo di Porto e Tessuti Sociali. Un’occasione per gli artigiani di esporre e vendere i propri manufatti e mostrare la propria abilità, per i visitatori di riscoprire la bellezza di oggetti creati a mano, di sperimentare il valore culturale e sociale della tradizione artigiana, di riflettere sull’importanza che tale attività ha per ogni essere umano.

Gli artigiani che vogliono prenotare uno spazio espositivo possono contattare il numero 3338975039.