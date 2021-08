Subiaco, modifiche alla raccolta porta a porta

In occasione della Fiera di San Lorenzo, oggi 10 agosto, il servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà delle modifiche sia per le utenze domestiche che non domestiche (esercizi commerciali). Tutte le utenze domestiche e non domestiche – escluse le eccezioni di seguito riportate – dovranno esporre i propri mastelli entro le ore 05.00 di martedì 10 agosto, orario di inizio della raccolta.

Le utenze che dovranno esporre i mastelli tra le ore 14.00 e le 14.30, in quanto interessate dalla Fiera delle Merci, sono le seguenti: