Nuovo Ospedale Tiburtino, pubblicato il bando per la progettazione

Passo avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale Tiburtino. La Regione Lazio ha pubblicato il bando per la progettazione, una procedura che vale 9.369.583,21 euro. Il costo complessivo per la realizzazione della struttura ammonta a 159 milioni e 380 mila euro, finanziamento già previsto nella programmazione dell’edilizia sanitaria regionale. Il complesso sarà realizzato in un’area di proprietà della Regione Lazio, a Tivoli Terme, in diretta contiguità con i comuni di Guidonia e Roma.

“Un passo in avanti fondamentale per Tivoli e per tutto il territorio dell’area Tiburtina”, ha annunciato Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio e già due volte sindaco di Tivoli, “Con la progettazione si entra nel vivo della procedura. Un segnale fondamentale per tutti i cittadini della ASL Roma 5. Grazie a chi ha lavorato per la realizzazione del progetto”. Così

Una struttura sanitaria importante, che sarà costituita da 347 posti letto, circa 100 posti letto in più dell’attuale Ospedale di Tivoli, per soddisfare un bacino di popolazione più ampio e più vicino alla città di Roma. Un progetto che punta a far sentire il paziente sempre più a suo agio, con il principio dell’umanizzazione degli spazi, che prevede il coinvolgimento di interior designer nell’arredamento degli ambienti.

Il nuovo presidio ospedaliero soprattutto sarà dotato di attrezzature e tecnologie sanitarie d’avanguardia per le quali sono previsti circa 25 milioni di euro di investimenti che assicureranno una qualità di prestazioni sanitarie ai massimi livelli. Fondamentale anche la costruzione dell’elisuperficie, destinata agli elicotteri del 118.

Sull’area scelta per la realizzazione della nuova struttura presso Tivoli Terme saranno realizzate opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La viabilità sarà potenziata, sia con la via Tiburtina in direzione di Guidonia, Roma e Tivoli, sia verso l’autostrada A24 all’altezza della barriera Roma est. L’area è prevalentemente pianeggiante ed è collocata in una zona aperta, libera da preesistenze, vincoli e condizionamenti.

Una struttura armonica, che non supererà l’altezza di 5 piani fuori terra. L’ospedale sarà dotato di cinque ingressi/percorsi cui saranno messi a disposizione 44.000 mq di parcheggi, per oltre 1500 posti auto. L’intero parcheggio sarà dotato di copertura realizzata con pannelli fotovoltaici. Un progetto avveniristico, che unisce alla modernità il rispetto dell’ambiente e del verde degli spazi circostanti.