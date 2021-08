Dossier Viminale: crisi afghana, sbarchi, incendi e criminalità

Sicurezza informatica

La crisi afghana, la preoccupazione per il terrorismo in Italia e in Europa, l’attenzione per le frontiere. Si è parlato anche di questo nel corso del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza riunito a Ferragosto e presieduto dalla ministra dell’Interno Lamorgese alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile.

La cornice è stata Palermo, in una Sicilia principale approdo di sbarchi, (più 128% nell’ultimo anno con un aumento del 155% di ingressi di minori non accompagnati) e teatro di incendi che hanno devasto interi territori.

Sull’ipotesi dell’esistenza di una regia occulta che legherebbe tra loro i roghi sparsi nelle diverse Regioni italiane, la responsabile del Viminale ha negato che ci siano prove in tal senso ma ha anche sottolineato la necessità di rivedere quella che ha chiamato la “filiera del bosco”, ovvero l’urgenza di promuovere una cultura volta a preservare l’ambiente.

Nel corso dell’incontro palermitano, la ministra ha anche chiesto di porre la massima vigilanza sui fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

Ha poi parlato di sicurezza informatica, tema che si è imposto con l’attacco subito di recente dalla Regione Lazio. A fronte delle 500 aggressioni telematiche registrate tra agosto ’19 ed il 31 luglio del ’20, la rete ha subito 5 mila “assalti” soltanto nel corso di quest’anno.

Nell’ambito poi dei controlli per contenere la diffusione del covid, la ministra Lamorgese ha illustrato i numeri: da marzo 2020 a luglio di quest’anno sono state sanzionate oltre 720 mila persone per violazione alle norme anti contagio. I denunciati per inosservanza della quarantena sono stati 5833, altri 5864 per false attestazioni. Gli esercizi commerciali controllati sono stati oltre 11 milioni mentre più di 26 mila i titolari multati. Chiuse 7480 attività commerciali.

In tema di violenza di genere, le statistiche del ministero dell’Interno fotografano una realtà preoccupante: dal primo agosto del 2020 al 31 luglio scorso le donne uccise sono state 105 mentre le denunce per stalking sono state quasi 16 mila.