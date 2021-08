Moricone. Gruppo di volontari doma incendio

L’emergenza continua a tempestare il territorio del nord est e già dalle prime ore del mattino, una squadra di volontari, attivati dalla sala operativa è intervento su un incendio in Strada di Piana Selva. Fortunatamente il gruppo di volontari è riuscito a domare le fiamme e sono già in bonifica. Rammentiamo come sempre che è vietato appiccare incendi di qualsiasi genere e vi invitiamo i cittadini perciò a segnalare una qualsiasi colonna di fumo alle autorità competenti. Purtroppo, il nostro Paese ha sottratto la leadership alla Grecia, dato che 1 gennaio al 14 agosto 2021 è andata in fumo una superficie di 120.166 ettari, grande quasi quanto la città di Roma.

