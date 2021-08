Crescono il PIL

A giugno è cresciuto di 9,2 miliardi rispetto il mese precedente l’esposizione del nostro paese

Il dato lo ha divulgato la Banca d’Italia nel suo rapporto di Finanza Pubblica. Esplicitato in chiave ragionieristica significa che ogni italiano è indebitato di 45.499 euro. Si tratta però di debito buono – assicurano dall’UE – perché finalizzato a investimenti produttivi.

Ma tornando al PIL, secondo Bloomberg, si prevede un aumento del 5,6 per cento che significa più O,6 per cento rispetto luglio.

E si parla trionfalisticamente di anni Settanta. Con una piccola differenza. Allora eravamo i gestori di noi stessi – pur relativamente ai grandi giochi determinati dagli Usa. Ora la crescita e debito sono monitorati dall’Unione Europea.

