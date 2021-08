Continua disperatamente la ricerca dei superstiti, la scena solita del dopo cataclisma

Nel dramma non consola il ridimensionamento della previsione sulla pioggia tropicale oramai arrivata.

Les Cayes, Jerémie, La Petite Anse, le realtà falcidiate dal terremoto con tredicimila abitazioni distrutte. Danni in altre case per un sommario conto che arriva a un milione e mezzo. Cinquemila settecento, i gravi. Un hotel dove c’erano centomila abitanti è crollato a Les Cayes.