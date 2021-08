Guidonia Montecelio sarà al centro del grande sport internazionale con il DS Automobiles 78°Open d’Italia di Golf che si terrà al Marco Simone Golf & Country Club dal 2 al 5 settembre. All’interno del torneo, preludio della Ryder Cup 2023, si sfideranno tanti tra i migliori golfisti italiani, europei ed internazionali.

“La nostra Amministrazione è orgogliosa di ospitare sul proprio territorio una manifestazione sportiva così prestigiosa – spiega il Sindaco Michel Barbet- e, per far conoscere a tutto il mondo la nostra Guidonia Montecelio, sarà allestito all’interno del Marco Simone Golf & Country Club uno stand volto alla valorizzazione culturale e sportiva della nostra Città”.

“Ci sarà la possibilità di far conoscere Guidonia Montecelio sotto molteplici aspetti- prosegue il Primo Cittadino- sia per quanto concerne la storia con la valorizzazione del borgo di Montecelio e della Triade Capitolina, ma anche l’aeronautica militare con l’aeroporto Barbieri e la visione futura della nostra Guidonia Montecelio come Città dell’aria e dello sport”.

“Un’occasione, quindi, per lanciare la nostra Città su un circuito internazionale e permettere così una crescita culturale e sportiva del nostro territorio. Gli spettatori degli Open d’Italia avranno modo di apprezzare le bellezze di Guidonia Montecelio con l’obiettivo di convogliare anche sul nostro territorio il turismo spesso indirizzato a Roma e Tivoli”- conclude il Sindaco.