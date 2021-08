Cantagiro 2021, finalissima a Tivoli il 4 settembre

Il Cantagiro sbarca a Tivoli: dopo tre giorni di audizioni alle Scuderie Estensi presenteranno la serata finale sabato 4 settembre, dalle ore 21, all’anfiteatro di Bleso la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, Marco Zingaretti e Claudio Lippi. Fermenti di musica, però, risuoneranno a Tivoli già dalla serata del 31 agosto. Il pub Cartiere di Danilo Lattanzi, in piazza Domenico Tani, metterà a disposizione dei partecipanti al Cantagiro una postazione per la musica dal vivo, per tutte e tre le serate delle selezioni.

Per la finale di sabato 4 settembre saranno ospiti, tra gli altri, il cantautore Davide De Marinis e la Little Tony Family; la band riproporrà i grandi successi di Little Tony, nativo proprio di Tivoli. Durante la serata Cristiana Ciacci presenterà il suo libro “Mio padre Little Tony”, da poco pubblicato, dove racconta la storia della sua famiglia e il rapporto con il noto papà. Domenica 5 settembre dalle 17 le finali per le categorie Band e Junior-Baby, sempre all’anfiteatro di Bleso. Ci sarà anche il Mago Heldin.