Mentana, rifacimento stradale

Allo scopo di consentire il proseguo dei lavori urgenti di rifacimento della sede stradale, dei marciapiedi e della condotta acque piovane della rete idrica su Via Moscatelli , nel tratto compreso tra Via Moscatelli e Via S. Antonio, a partire dalle ore 7:00 del giorno Lunedì 6 Settembre 2021 fino al termine dei lavori, verranno adottate le seguenti modifiche alla circolazione ed alla sosta dei veicoli.