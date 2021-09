A Nerola, tamponi salivari gratis

Domenica 12 settembre nel parcheggio Comunale sito in Loc. Coste di Papa per tutti gli iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Nerola sarà possibile effettuare tamponi salivari gratuiti. Per iscrivere il/la proprio/a figlio/a i genitori interessati devono inviare una mail, entro le ore 12:00 di Venerdì 10/09/2021,

AI seguente indirizzo: sindaco@comunenerola.it

Specificando:

Oggetto: Tampone Salivare e nel testo e.mail: Nome e Cognome del bimbo/a;

Data – Luogo di nascita e classe di frequenza;

Numero di telefono di riferimento;

Documento identità del genitore richiedente.

L’amministrazione Comunale contatterà coloro che hanno aderito per fissare l’orario di appuntamento