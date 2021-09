GUIDONIA – Deserto intorno al cancello di Via Colle Giannetta

Il bambino di 5 anni che era rimasto schiacciato dal cancello dell’abitazione è attualmente ricoverato al Bambino Gesù di Roma con codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, sono meno gravi rispetto a quelle che si erano pensate inizialmente. Al suo fianco ci sono sia i suoi genitori sia i nonni. Siamo in attesa dell’arrivo del vicino di casa, Angelo, per ascoltare la sua testimonianza. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo era accorso per estrarre il bambino da sotto il peso del cancello.