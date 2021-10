Preparando il G20, Biden e Mattarella

Clima, pandemia e rapporti con l’Unione Europea al centro del confronto col presidente della repubblica italiana. Nei quarantacinque minuti del confronto Biden, come rituale, ha lodato l’Italia. Stavolta l’argomento consiste nella vaccinazione che è riuscita ad essere praticata a tappeto in ogni parte del territorio e della società. Il nostro presidente ha parlato della necessità di praticare la vaccinazione in tutto il mondo e del ruolo importante che ha, in tal senso, l’Occidente. Anche gli Stati Uniti ritengono che vaccinare i Paesi più fragili sia il vero modo per uscire dalla pandemia.

