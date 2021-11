Uno spettacolo dove anche l’uomo aiuta la natura. Accade nell’Isola di Natale, in Australia dove milioni di granchi rossi si sono messi in marcia per raggiungere l’Oceano. Per proteggere il loro viaggio le autorità locali hanno chiuso alcune strade e costruito un ponte solo per i granchi. A testimoniarlo un video di Sky Tg 24.

