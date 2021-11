Forti piogge a Nord-Est, Tivoli Terme colpita da forti raffiche di vento. È servito un intervento notturno da parte della squadra dei volontari della Valle Aniene per liberare la strada dall’acqua presso l’incrocio tra via Dante Alighieri e via Alessandro Manzoni.

In caso di emergenza è possibile contattare:

• Numero unico 112

• Sala Operativa Regionale 803555

• V.V.A.A. 0774.404149