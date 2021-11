Rocca Canterano protagonista di “Borghi d’Italia”

Focus tv su Rocca Canterano, uno dei borghi più incantevoli dell’alta Valle dell’Aniene. La trasmissione “Borghi d’Italia” di Marco Placidini ha girato per giorni nel piccolo centro di 187 abitanti carpendone paesaggi, personaggi, tradizioni e atmosfera. Lo storico programma settimanale di viaggi di Tv2000 riparte proprio oggi, 6 novembre, con nuovi orari: tutti i sabati alle 12.15. Il sindaco di Rocca Canterano, Fulvio Proietti, ha ringraziato per “l’opportunità Gina Panci, Don Giovanni e Giulia Valentini che sono intervenuti, Diego Fioravanti e Ferdinando Cimaglia che si sono adoperati come sempre per la buona riuscita del tutto”.

Rocca Canterano è arroccato a 750 metri d’altitudine sulla propaggine dei monti Ruffi, che raggiungono i 1.253 metri con la cima del Costasole. Ha origine con l’antico popolo degli Equi. Da vedere la Chiesa di Santa Maria Assunta, il Fontanile Piene delle Portelle, recentemente restaurato, il Palazzo Moretti e Fonte Amato. A Rocca Canterano a novembre si festeggia la nota Festa dei cornuti. Le vie del paese si colorano grazie a un corteo con i simboli del tradimento coniugale. Musica e tante specialità culinarie (come la pasta Cecamariti) accompagnano la serata, al termine della quale viene nominato il cornuto dell’anno. Abbinata alla sagra della castagna quest’anno non si terrà per motivi legati al distanziamento, poco conciliabile con la festosità della sfilata dei cornuti.