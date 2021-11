Nuovo Ospedale Tiburtino, si procede con rapidità

Nominata la Commissione Giudicatrice che dovrà valutare le offerte pervenute per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed economiche per il nuovo ospedale Tiburtino. Un lavoro che sarà svolto al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara. “Stiamo procedendo con grande rapidità”, ha dichiarato il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, con l’obiettivo di veder realizzato il Nuovo Ospedale Tiburtino nei tempi. “Ringrazio i professionisti di alto profilo professionale che hanno risposto e che si sono resi disponibili a far parte della Commissione: Anna Maria Giovenale, Ordinario Università La Sapienza per il Settore Scientifico settore Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura; Alberto Meda, ordinario, Titolare presso l’Università “Tor Vergata” di Roma del corso di “Complementi di Tecnica delle Costruzioni; Paolo D’Aprile, Direttore UOC Tecnica, Patrimonio e Programmazione, Sviluppo dell’Edilizia Ospedaliera Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”.

“Il Nuovo Ospedale Tiburtino va avanti sempre più spedito: è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’affidamento della progettazione. Un lavoro che sarà svolto al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara. Ringrazio il direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e tutti i professionisti che stanno partecipando con grande impegno a questa fase fondamentale. Questo grande lavoro dimostra che l’efficienza, unita alla professionalità, porta sempre buoni risultati. Andiamo avanti!”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio