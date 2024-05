TIVOLI – “Spring Beer Festival”, tre giorni di musica e allegria a Parco Andersen

A Tivoli torna lo “Spring Beer Festival”, la tre giorni di festa e allegria organizzata dal Comitato Festeggiamenti Villa Adriana.

L’ottava edizione della Festa della Birra è in programma al Parco Andersen in via di Villa Adriana da domani sera, venerdì 31 maggio, fino a domenica 2 giugno con stand gastronomici e musica dal vivo.

Domani sera a riempire Parco Andersen sarà il concerto live dei “1000 Note Band”, con i loro dissacranti mashup tra cantautorato italiano e rock stranieri.

Sabato primo giugno sarà una serata dedicata alla Disco Dance anni 70, 80 e 90: in consolle, Dj Set Gianfry e Dj Voice Mirko Cavallari in collaborazione con “Next Dance Studio”.

Domenica sera 2 giugno ad animare lo “Spring Beer Festival”, saranno “Potato Jam” e “Lady and the Clowns”, band emergente romana, con il loro ultimo singolo esplorano sonorità rock miste al funky.

Una tre giorni da non perdere.