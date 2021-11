Aumento pedaggi A24 e A25: la prossima settimana nuovo step

La prossima settimana verrà convocato un nuovo incontro alla presenza dell’assessore regionale Mauro Alessandri, un’iniziativa che, come dichiara la Regione, servirà per ribadire l’impegno, al fine di creare un fronte comune con l’obbiettivo quello di portare le istanze di tutti, anche di fronte al Governo.

Licenza, i sindaci della Valle dell’Aniene fanno rete

L’obbiettivo della Regione dunque, è quello di scongiurare l’ipotesi ad un aumento delle tariffe dei pedaggi della A24 e A 25 perché le stesse, pesano in modo deciso sulle tasche dei cittadini e soprattutto dei tantissimi pendolari che ogni giorno, per lavoro o per far ritorno alla propria residenza, usano questa autostrada che collega il Lazio e l’Abruzzo. Non solo, la variazione di tariffa, infine, metterebbe in difficoltà anche le imprese, già fortemente provate dalla crisi generata dalla pandemia, che operano in quella parte del territorio.