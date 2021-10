Licenza, i sindaci della Valle dell’Aniene fanno rete

Non solo “Caro pedaggi”. I sindaci della Valle dell’Aniene fanno rete anche per trovare opportunità comuni. Dopo una prima riunione che si è tenuta a Subiaco nei giorni scorsi, vecchi e nuovo eletti si confronteranno di nuovo sui grandi temi in agenda: dall’ospedale al PNRR, dal nuovo piano aziendale della Asl RM5 all’Acqua e al rapporto con Acea Ato 2, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale alla nuova Unione dei Comuni Montani, dal corso del Fiume Aniene alle vette di Campaegli e Livata. Prossimo appuntamento venerdì 26 novembre a Licenza, dove la sindaca Ilaria Passacantilli, ospiterà i colleghi di tutti i Comuni vicini.

La convocazione è stata fissata per le ore 17, nella Sala Conferenze di Via Antonio Gramsci. “Sarà l’occasione per ascoltare la voce degli amministratori locali, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e di tutti i cittadini che vogliono essere protagonisti e non solo spettatori”, ha precisato il primo cittadino di Subiaco Domenico Petrini.

