CALCIO – Eccellenza, Riano: mister Forte rassegna le dimissioni

La decisione del mister sembra giunta nella serata di ieri, mercoledì 1° dicembre: “Con grandissimo dispiacere, la SSD Riano Calcio comunica che il tecnico Damiano Forte ha presentato, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua enorme professionalità, dedizione e straordinaria passione dimostrata in questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per Riano. A Damiano va il nostro immenso ringraziamento per aver condotto la nostra squadra ad un traguardo molto ambito, mai raggiunto prima, la categoria Eccellenza. La società nei prossimi giorni renderà noto il successore di Damiano sulla panchina della prima squadra.” Queste le parole utilizzate dalla società del patron Gabriele Fagnani.

La scossa che ci voleva? Il primo anno in Eccellenza del Riano (se non consideriamo la scorsa stagione interrotta dopo poche giornate causa covid) non sta andando nel migliore dei modi: la squadra è ultima in classifica a soli 2 punti e non ha ancora ottenuto nessuna vittoria. Tra qualche giorno verrà comunicato il nuovo nome che siederà sulla panchina del Riano, in vista del cruciale scontro salvezza di domenica in casa del Casal Barriera.

Luca Pellegrini