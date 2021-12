Nasce il tavolo di lavoro per la trasformazione digitale tra Regione Lazio, Ced, Unindustria

Il primo dicembre si è ufficialmente insediato il Tavolo di Lavoro per la Trasformazione Digitale del Lazio, istituito con il Protocollo d’Intesa siglato con Unindustria, Lazio Crea e il Centro di Economia Digitale (CED). Coordinato dall’assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, porterà a una serie di osservazioni e di raccolta materiali utili per la nuova Agenda Digitale regionale 2021-2026. L’intento, ha sottolineato la responsabile dell’assessorato Roberta Lombardi, è accelerare l’iter per la digitalizzazione del Lazio creando nuove opportunità per le imprese e sviluppo sostenibile dei nostri territori, in linea con gli obiettivi degli investimenti del Pnrr”. La digitalizzazione, che è appunto una delle missioni principali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è necessaria per ottimizzare la qualità della vita dei cittadini, la competitività delle imprese, l’efficienza dei servizi della pubblica amministrazione, avendo un chiaro obiettivo finale in mente, ha sottolineato Rosario Cerra, Fondatore e Presidente del Centro Economia Digitale: “Più dati, usati meglio e di più per produrre migliori servizi, sia nel pubblico sia nel privato”. Una sinergia, quella siglata ieri, che per Alberto Tripi, vicepresidente Unindustria con delega alla Trasformazione Digitale, “potrà agevolare il percorso verso una transizione intelligente e sostenibile ed uno sviluppo digitale completo nella nostra regione. Il digitale rappresenta una reale occasione di crescita ad alto valore aggiunto per il sistema produttivo”.

