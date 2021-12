Fiano Romano – Lavori pubblici, Ferilli fa il punto della situazione

Il neo assessore, ai lavori pubblici, rifiuti, personale e comunicazione, Ottorino Ferilli, fa il punto della situazione in vista delle prossime azioni che dovranno essere utlimate nel Comune di Fiano Romano. Il piano dei lavori – fa sapere l’assessore – sarà in base alle possibilità di cassa e alle segnalazioni ricevute. 4 interventi urgenti saranno effettuati nella zona industriale entro il 31 dicembre.

Dunque si partirà dal risanamento del manto stradale di via della Chimica e di via dell’Agricoltura, mentre nella zona Belvedere sarà incrementata la videosorveglianza e implementate gabbie per la raccolta differenziata con l’accesso controllato. Altresì, sono in fase di messa in opera i lavori per il risanamento del manto stradale della rotatoria in direzione autostrada.

Per entrambe le zone, Industriale e Belvedere, a partire da gennaio 2022 si inizierà ad efficientare l’illuminazione pubblica e a fornirla dove manca. In ultimo, l’assessore fa sapere che già è stata fatta richiesta di contributi per la rigenerazione urbana di entrambe le zone.