Le ballerine di Marcellina in Vaticano

Da Marcellina alla casa del Papa. E’ spettato alle ballerine del Centro Promozione danza di Marcellina, domenica 5 dicembre, l’onore di aprire con uno spettacolo di ballo contemporaneo l’esposizione “Cento presepi in Vaticano”. Vestite di rosso e di bianco le dodici ballerine provenienti da tutta la Città del Nord est sotto la direzione di Yang Yu Lin, la fondatrice del centro, hanno incantato i presenti con danze tradizionali taiwanesi eseguite con tecniche contemporanee. Nel corpo solo donne, dai sedici ai trent’anni, tutte del territorio del Nord est. “E’ stata una grande emozione partecipare a un evento così importante oltre che un onore”, ha commentato Yang You Lin la ballerina che esattamente trent’anni fa, era il 1992, ha inaugurato a Marcellina “Il Centro di promozione danza”, da cui sono usciti 1400 allievi e cinque danzatori internazionali come Giacomo Mandolini, il ventenne di Palombara che sta girando il mondo a passi di danza e che proprio in questi giorni ha aiutato le colleghe a prepararsi per l’evento. Le dodici ballerine che hanno incanto la piazza erano per lo più di Marcellina, ma anche di Tivoli, Montelibretti e Fonte Nuova.

