Fiano Romano – Lavori in corso su via Giordano Bruno e Via Palmiro Togliatti

A causa di lavori in corso, dal 1 al 4 febbraio ci saranno deviazioni del traffico su Via G.Bruno e nell’intersezione tra Via G.Bruno e via P.Togliatti, in punti e orari specifici.

I lavori serivranno per sistemare e mettere in opera alcuni corrugati necessari alla linea elettrica pubblica, nonché ad implementare il sistema di videosorveglianza urbana.

E’ quindi vietata la sosta dei veicoli in entrambi i lati di via Giordano Bruno, nel tratto che va dal civico n.17 al civico n.23, dalle 07:30 alle 18:00 dei giorni 1, 3 e 4 febbraio 2022.

Negli stessi giorni, è vietata la sosta sul lato destro di Via Giordano Bruno, in direzione Piazza Nassiriya, dal civico

n.23 per circa 30 metri verso il Centro Storico/Via Doria, dalle 7.30 alle 18:00.

I veicoli che vengono da Via Togliatti/Via Tiberina ex sp15a e Via G.Bruno dalle 7.30 alle 18:00 dovranno subire un temporaneo restringimento della corsia di marcia, sempre l’1, il 3 e il 4 febbraio.

Nelle stesse date, si restringerà la corsia di marcia ai veicoli in transito in via Palmiro Togliatti, vicino all’incrocio con Via Giordano Bruno/Piazza Nassiriya, dalle 7:30 alle 18:00.