Castel Madama – Nuove corse dei bus Cotral

Nuove corse per il trasporto pubblico a Castel Madama. Da domenica 13 febbraio la società Cotral s.p.a ha concesso, su richiesta del sindaco Michele Nonni, un’integrazione al servizio con due corse aggiuntive. Ecco gli orari e la tratta: ore 17.20 da Castel Madama a Tivoli e alle 17 da Tivoli a Castel Madama. “Questo”, ha specificato il sindaco, “è solo un primo risultato ottenuto dal confronto con la società trasporti, ma indispensabile per rispondere ai disagi manifestati dai numerosi pendolari che per motivi di lavoro o di piacere utilizzano il trasporto pubblico nei giorni festivi”.

