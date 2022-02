Mentana – Truffe agli anziani, falsi dipendenti Acea bussano per le case

E’ allarme a Mentana per due falsi dipendenti Acea che bussano per le case, per lo più di anziani, allo scopo di commettere truffe. “Con la scusa di vedere il contatore dell’acqua tentano di truffare le persone anziane dicendo che c’è acido nell’acqua e può esplodere tutto”, racconta una parrucchiera, “Lo scopo ultimo è quello di farsi consegnare l’oro “altrimenti, terrorizzano gli anziani, proprio per la presenza dell’acido, diventa nero. Mia madre ha avuto la prontezza di dire che non ha oro e stavano per rientrare i figli”. Il tentativo di truffa è stato commesso in via Lazio, a Casali, l’altra mattina poco prima delle 11.

Lo stesso giorno due falsi dipendenti Enel avrebbero bussato ad altre case in via Menotti e in via delle Vigne Nuove, sempre a Mentana. Sui social altre persone hanno segnalato la presenza sospetta di una donna, anche lei si presenterebbe come una dipendente di società addetta a controlli. Per ora, però, non sono state formalizzate denunce ai carabinieri.

A settembre a Fonte Nuova una anziana era stata truffata da un falso dipendente che, con la scusa di controlli sui contatori di acqua ed energia elettrica, era riuscito a farsi consegnare oro per un migliaio di euro.