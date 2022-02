CASTEL MADAMA – Ciak si gira, arriva il film con Toni Servillo

Castel Madama diventa set cinematografico. Nel Borgo castellano sbarca la troupe di “Stranizza”, il film diretto dal regista palermitano Roberto Andò che racconta la vita di Luigi Pirandello attraverso una serie di equivoci.

La giunta comunale del sindaco Michele Nonni ha infatti concesso alla casa di produzione “Bibi Film Tv Srl” il patrocinio gratuito per le riprese del film di alcune aree pubbliche e il patrocinio all’utilizzo dello stemma comunale per i fini pubblicitari.

Le riprese cinematografiche si terranno presso l’ex Cine Teatro di via Roma 115, ma la produzione potrà utilizzare gratuitamente lo slargo dell’area parcheggio di via Aldo Moro e la strada per una lunghezza di 200 metri a partire dal civico 25, con divieto di sosta e fermata dalla mezzanotte di lunedì 7 febbraio alle 23,59 di domenica 20 febbraio. Divieto di sosta e fermata anche nel parcheggio di via Roma altezza civico 138 fino alle ore 23,59 di venerdì 25 febbraio.

Nel film “Stranizza” l’attore protagonista è Toni Servillo nel ruolo di Luigi Pirandello. I comici Ficarra e Picone interpreteranno le singolari “maschere” di Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due teatranti dilettanti che Pirandello incontra a causa di un imprevisto in una Sicilia del 1920, dove si trova per un breve soggiorno.