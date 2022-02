La terza volta di Ferilli

Sanremo 2022, stasera il gran finale. Sul palco per l’ultima serata, accanto ad Amadeus, ci sarà Sabrina Ferilli. Per l’attrice di Fiano Romano sarà la terza volta al Festival, a suggello di una carriera piena di successi sia nel cinema che in televisione e in teatro. Protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza. E poi nel 2012, come ospite della quarta serata, intervistata dall’allora padrone di casa Gianni Morandi. Ieri intanto per Amadeus è stato un trionfo.

La serata delle cover, con la “sorpresa” di Jovanotti e la vittoria di Morandi, con la coconduzione dell’attrice spigliatissima Maria Chiara Giannetta, l’omaggio a Loredana Berté da parte di Achille Laurocon “Sei bellissima” e il ritorno di Beppe Vessicchio ha fatto contare 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60.5%. di share. L’anno scorso la quarta serata del festival, che ospitò la finale dei Giovani, fu seguita in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di share.

Il vincitore della serata delle cover è stato Morandi. L’esibizione dell’eterno ragazzo di Mentana, accompagnato da Jovanotti in un medley con quattro loro grandi successi – Occhi di ragazza, Un mondo d’amore, Ragazzo fortunato e Penso positivo – ha conquistato le giurie del televoto, sala stampa e giuria demoscopica della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo posto per Mahmood & Blanco, che hanno cantato “Il cielo in una stanza”, mentre al terzo posto è arrivata Elisa con “What a feeling”.

Grazie alla vittoria nella serata delle cover, Gianni Morandi è balzato al secondo posto, scalzando Elisa, ora terza. Guidano ancora i favoritissimi Mahmood & Blanco con la loro Brividi. Quarto posto per Irama, quinto per Sangiovanni.

