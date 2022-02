Mentana – Dentista travolto sul marciapiede, domani i funerali

Si svolgeranno domani, giovedì 24 febbraio, alle 11 nella chiesa nuova di San Martino a Monterotondo i funerali di Luca Colasanti, 55 anni, il dentista travolto e ucciso sul marciapiedi a Casali di Mentana da una Punto guidata da un ubriaco. Il dottor Colasanti ha lasciato la moglie e 4 figli. I familiari suggeriscono opere di bene al posto dei fiori. La moglie Laura Troiani ha organizzato una raccolta fondi online.

https://www.gofundme.com/f/r82jn-in-ricordo-di-luca Sono già stati raccolti tremila euro.

IL RICORDO DI UNA PAZIENTE AFFIDATO A FACEBOOK

Passando per Mentana, l’ho visto, il manifesto del dottor Luca Colasanti. Sorride, è una bella foto, pensare che lo vedevo così poco sorridere, perché in studio era sempre tutto bardato. Io credo che delle persone belle bisogna parlarne, perché la morte non deve portarle via anche dai nostri ricordi.

Era un dentista bravissimo ed una persona buona, onesta e sotto quell’aspetto a volte un po’ serio, un uomo amante della semplicità e della natura. Aveva l’orticello nel giardino fuori dallo studio e ci teneva tantissimo, pomodori bellissimi, melanzane…

Ho da sempre il terrore del dentista, ma da lui ci andavo quasi con tranquillità, mi spiegava tutto e mi diceva che ero brava, come ai bambini. Non so quante volte mi ha ricostruito un dente spezzato per non toglierlo. Ogni volta ci perdeva quasi un’ora e non si faceva pagare quasi niente.

Era particolare, andava a lavoro in bici o a piedi, perché era salutare e rispettava l’ambiente…ma quella sera, una macchina impazzita non ha rispettato lui e lo ha spazzato via dal mondo. Ancora non riesco a pensare che quando il mio dente si spezzerà di nuovo, non andrò più lì, nello studio con l’orticello. Ci sono passata giorni fa, c’è l’alberello di limoni coperto col telo antighiaccio. Dovrò cancellare il numero e cercare un altro dentista; la sua famiglia dovrà cercare i motivi per andare avanti senza di lui.

Non sono per le fiaccolate o i dipinti sul muro, ma credo che questa brava persona andrebbe ricordata, magari parlandone e raccontandoci storie ed episodi vissuti con lui.

Perché come diceva mio papà, la morte non è importante, ma è importante lasciare un buon ricordo.

L’INCHIESTA

L’automobilista che ha travolto e ucciso il professionista, un 54enne di Monterotondo, è ora sotto inchiesta per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.