FONTE NUOVA – Elezioni, Imelda Buccilli candidata sindaco del M5S

Dal Movimento 5 Stelle di Fonte Nuova e dalle liste Rinascita di Fonte Nuova e Demos riceviamo e pubblichiamo:

“E’ Imelda Buccilli, 71 anni docente di educazione fisica in pensione, moglie, madre di due figlie e nonna di due nipoti, la Candidata Sindaca di Fonte Nuova per il Movimento 5 Stelle, Rinascita di Fonte Nuova e Demos.

Buccilli ha insegnato principalmente a Santa Lucia nell’attuale Pirandello, dove ha iniziato la sua lunga carriera nel 1977 per poi andare in pensione nel 2010 con alcuni passaggi anche nella succursale dell’Aldo Moro in Via Monte San Vicino a Tor Lupara.

Un impegno professionale che si è unito all’impegno civico con il centro anziani di Santa Lucia, l’associazione culturale Sagra delle Rose e per la promozione dello sport tra i ragazzi che la ricordano ancora con grande affetto.

Ex consigliera comunale di maggioranza nella Giunta Cannella dal 2014 al 2016, ha fondato, insieme ad Antonio Di Pietro, la lista civica “Rinascita di Fonte Nuova” dove è stata la Consigliera più votata alle elezioni comunali nel 2017.

“Stiamo parlando di un profilo che viene dalla società civile e che è stata sempre apprezzata ed amata dai suoi alunni e da tutte le generazioni con cui si è rapportata nel suo lavoro e nell’impegno sociale”, dichiarano gli esponenti del Movimento 5 Stelle.

“Conosciamo molto bene Imelda Buccilli che è indubbiamente una figura scevra da interessi personali e che lavorerà esclusivamente come ha sempre fatto per il bene e l’interesse dei cittadini”, proseguono da Rinascita di Fonte Nuova.

“Abbiamo deciso di aderire convintamente a questo progetto civico che esprime la sua sintesi nella figura della nostra candidata Sindaca che sosteniamo con convinzione”, concludono dalla lista Demos.

“Ringrazio il Movimento 5 Stelle, Rinascita di Fonte Nuova e Demos per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono già a lavoro per ripagare la loro fiducia e quella di tutte le persone che mi sostengono. Con la mia candidatura voglio puntare a far tornare al centro i valori dello sport, del civismo e dell’ambiente. Tor Lupara e Santa Lucia sono due frazioni che devono sostenersi vicendevolmente e procedere insieme come un unico Comune, cosa che non è mai accaduta fino ad oggi”, conclude Imelda Buccilli”.