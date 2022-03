GUIDONIA – Elezioni, Cuccuru candidato sindaco di M5S-Pd

Dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“L’avvocato Alberto Cuccuru sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni di Guidonia Montecelio per l’alleanza delle forze progressiste.

Personalità di alto profilo della società civile, proposto dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico all’interno di una rosa di nomi da valutare, è stato scelto in virtù del suo altissimo profilo professionale, improntato ai principi di legalità e di giustizia sociale, e dell’impegno civile che hanno da sempre contraddistinto la sua azione sul territorio e nella città nel campo dell’associazionismo e del volontariato.

Desideriamo ringraziare Michel Barbet per il prezioso lavoro di costruzione politica di cui è stato protagonista in questi anni e negli ultimi mesi nei quali la nuova coalizione politica nata grazie ad un suo gesto di disponibilità e di altruismo, ha posto il primo significativo mattone di un’alleanza più grande che stiamo costruendo in queste settimane, che faremo vivere nei tavoli di programma aperti al contributo dei cittadini e di tutte quelle forze civiche che saranno disponibili a dialogare con noi, per costruire una città più forte, più giusta e più inclusiva a beneficio di tutti e nell’interesse di tutti”.