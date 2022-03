Guidonia – Sabato primo open day per le carte di identità elettroniche

Primo open day a Guidonia per il rilascio delle carte d’identità. Si parte sabato 26 marzo, con l’accesso riservato agli over 50.

Per l’iniziativa saranno attivi dalle 8.30 alle 14 le delegazioni Guidonia Centro, Tiburtino; Villanova; Colleverde e Villalba (per quest’ultima è una pre apertura. Da lunedì infatti la delegazione a lungo chiusa riaprirà ufficialmente e a tempo pieno, ndr).

I cittadini potranno recarsi senza prenotazione presso gli sportelli. Gli uffici rilasceranno per ogni sportello 25 CIE ai primi cittadini in ordine di arrivo. Se verranno esaurite le 25 richieste prima della chiusura dello sportello, i funzionari comunali provvederanno all’emissione di ulteriori CIE nel tempo utile rimanente (fino alle 14) e sempre in base all’ordine di arrivo degli utenti.

L’iniziativa dell’Open Day è la prima di una serie di giornate che permette di venire ulteriormente incontro ai cittadini, abbattendo sensibilmente il numero di richieste e riducendo i tempi di attesa per il rilascio delle carte di identità elettroniche.

“L’obiettivo è cucire i servizi del Comune intorno alle esigenze del cittadino”, dichiarano in una nota congiunta il sindaco Michel Barbet e l’assessore al Personale Andrea Saladino.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale https://www.guidonia.org/avviso/open-day-per-il-rilascio-delle-cie-26-marzo-2022/