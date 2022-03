Vicovaro – Guida ubriaco sull’A24, tampona e fugge via: arrestato per omissione di soccorso

Un automobilista ubriaco ieri mattina sull’autostrada A24, mentre viaggiava in direzione di Roma, all’altezza di Vicovaro, ha tamponato con la sua Audi una Qashqai, poi, invece di fermarsi e prestare soccorso ai feriti – di cui uno finito in condizioni disperate – è fuggito via per le campagne.

Rintracciato subito dopo dai carabinieri è stato arrestato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, l’uomo di 59 anni alla guida dell’auto tamponata – ora ricoverato in codice rosso all’ospedale di Tivoli – e i due figli.

Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale.

Sottoposto all’alcol test l’automobilista fuggitivo è risultato subito positivo.