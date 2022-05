Centotrentuno percettori del reddito di cittadinanza in chiamata per andare a lavorare

Centotrentuno percettori del reddito di cittadinanza in chiamata per andare a lavorare. Il comuni del Distretto SocioSanitario RM 5.1 – Monterotondo Mentana e Fonte Nuova – hanno avviato dei Progetti di Utilità Collettiva, rivolti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti.

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari Reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 a seconda della valutazione effettuata dai Case Manager del Reddito di cittadinanza.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, Culturali, Scuole ed Associazioni, con i quali viene stipulata un’apposita convenzione.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. I progetti, infatti, sono stati strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune di residenza.

Cooperativa sociale Folias

NOME PUC: Custodiamo il nostro territorio

AMBITO: Ambiente e Tutela dei beni comuni

BENEFICIARI: 100

PERIODO: 3 mesi

Cooperativa sociale Il Pungiglione

PUC: La coesione Fa

Ambito: Sociale

Beneficiari: 3

Periodo: 3 mesi

Cooperativa sociale La Lanterna di Diogene

PUC: Progetto per l’impiego di lavoratori utili alla collettività AMBITO: Sociale

Beneficiari: 12

Peeriodo: 3 mesi

Cooperativa sociale Asso

PUC: Decoro beni per la collettività

Ambito: Sociale

Beneficiari: 2

Periodo: 3 mesi

Cooperativa sociale Asso

PUC: Servizio Beni Comuni

Ambito: Ambientale

Beneficiari: 2

Periodo: 3 mesi

Cooperativa Sociale Ceas

PUC: Comunità Educante

Ambito: Sociale

Beneficiari: 2

Periodo: 3 mesi

Cooperativa Sociale Ceas

PUC: Emporio e Boutique solidale

Ambito: Sociale

Beneficiari: 2

Periodo: 3 mesi

Upe Università Popolare Eretina

PUC: Archivio digitale

Ambito: Formativo

Beneficiari: 2

Periodo: 3 mesi

Upe Università Popolare Eretina

PUC: racconti di resilienza e resistenza a Monterotondo ai tempi del Covid

Ambito: Culturale

Beneficiari: 4

Periodo: 3 mesi

Upe Università Popolare Eretina

PUC: organizzazione di eventi

Ambito: culturale

Beneficiari: 2

Periodo: 3 mesi

TOTALE BENEFICIARI : 131