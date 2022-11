TIVOLI – Natale, il Comune cerca associazione per organizzare gli eventi

L’Amministrazione Comunale di Tivoli intende promuovere una serie di eventi, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023, con lo scopo di animare l’intero territorio con diverse iniziative atte a creare il tipico clima natalizio.

Tale indirizzo viene riaffermato nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024, che sia all’obiettivo strategico 1. dell’Area Turismo: “Valorizzazione degli Attrattori Turistico Culturali” sia all’obiettivo strategico 1. dell’Area Cultura: “Realizzazione Iniziative Attività ed Eventi Culturali” include tra i grandi contenitori di eventi il Natale a Tivoli, quale programma coordinato di attività natalizie avente connessione strategica con gli obiettivi della promozione turistica e dello sviluppo socio – culturale del territorio.

Lo scorso venerdì 11 novembre con la Delibera numero 235 la Giunta comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Proietti ha formulato gli indirizzi finalizzati a reperire proposte organiche per la realizzazione di iniziative, che coinvolgano adeguatamente l’intero territorio comunale, di intrattenimento ed installazione di attrattive, possibilmente uniformi e caratteristiche.

Per le iniziative il Comune mette a disposizione la somma complessiva di 15 mila euro relativa alle spese per la realizzazione degli addobbi in tutto il territorio comunale, per la messa a disposizione di strutture espositive in legno e per la diffusione comunicativa di tutti gli eventi.

I contributi verranno erogati, sulla base della dimensione territoriale, fino a un massimo di 1.500 euro per le frazioni di Villa Adriana, Campolimpido/Colle Nocello/Favale, Tivoli Terme, e fino a un massimo di 1.000 euro per Arci e Bivio di San Polo.

A pena di esclusione la domanda di partecipazione va indirizzata e deve pervenire al Comune di Tivoli in Piazza del Governo n. 1 – 00019 Tivoli (Roma) a mezzo pec all’indirizzo servizi.allacitta@pec.comune.tivoli.rm.it entro e non oltre le ore 17.00 del 29-11-2022 . Detta domanda potrà essere anche consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Tivoli entro il termine sopra indicato, in ogni caso, saranno recepite le proposte già pervenute e nelle date richieste.