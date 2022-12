Roma Expo 2030: Tivoli fa la sua parte con Elisa Pasquini

È Elisa Pasquini, una bambina di Tivoli, la protagonista del video di candidatura di Roma Expo 2030. Elisa ha 10 anni e frequenta la Scuola primaria Giovanni XXIII di Villanova e l’ASD Nuova Albatros, nello stesso quartiere.

È una bambina con tanti interessi, tra cui la danza e il teatro, e presta molta attenzione ai problemi ambientali del nostro pianeta. Sono tanti anche i sogni che riserva per il futuro: vorrebbe diventare maestra, ballerina e attrice.

È proprio nel campo della recitazione che Elisa ha già mosso i primi passi: infatti il video di candidatura di Roma Expo 2030 non è la sua prima esperienza ma ha già recitato nel film “Il Viaggio Leggendario” di Alessio Liguori.

Il video, presentato al Bureau International des Expositions (BIE) e accompagnato dalle musiche del Maestro Ennio Morricone, è un rinnovato impegno verso la sostenibilità, i diritti di ogni essere umano e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

“Questa opportunità è arrivata tramite l’agenzia di spettacolo di Paola Dragone che ci ha proposto un provino insieme ad altri bambini – spiega la mamma di Elisa, Laura Transulti – All’inizio non avevamo capito che era per la protagonista del video né avevo capito l’importanza. Elisa, come tutti i provini e lavori nel cinema, li prende come un gioco, ha solo 10 anni e per lei è un divertimento. Durante il provino era molto emozionata perché non gli hanno dato un copione da recitare né una frase, quindi non sapeva bene che fare, ma il regista e tutto lo staff l’hanno fatta tranquillizzare ed è andato bene”.

Tra i progetti svolti finora quello dell’Expo è quello che ha reso Elisa più entusiasta.

“L’Expo è stato bellissimo – spiega Elisa – ovviamente diverso dai film fatti fino ad ora. È stato importantissimo perché rappresentavo l’Italia. Poi l’invito a Parigi e parlare in inglese davanti a tutti quei paesi, persone importanti mai viste prima è un’emozione che non so spiegare.

Comunque anche il film che ho fatto con i Dinsieme, che uscirà a marzo mi è piaciuto molto, mi sono divertita tantissimo ad interpretare la bambina di Camelot e poi diventare Regina.

Il film si chiama “Il Viaggio Leggendario” e sono proprio attrice, ma ho lavorato molto anche in film Disney, al Colibrì, nel film Da grandi ecc. come comparsa e anche qui ho conosciuto molti bambini”.

“Le maestre sono molto orgogliose di me, mi fanno molti complimenti. Anche i miei compagni, ma non ne parlo molto. La scuola per me è importantissima e quando manco recupero tutto così da non rimanere indietro”, racconta la piccola attrice.

“Progetti per la recitazione? Progetti futuri non lo so, per me è un divertimento”, aggiunge la piccola.

I sogni nel cassetto

Poi Elisa parla della sua passione per l’ambiente. “A scuola e in casa parliamo molto dell’ambiente e anche se sono piccola ho capito – dice – Cerco nel mio piccolo di aiutare la terra, sto molto attenta alla raccolta differenziata. Odio vedere le strade sporche, vorrei vedere più alberi, giardini… sicuramente da grande voglio fare qualcosa per la terra e gli animali. Non so bene cosa fare, ma mia madre mi dice sempre che anche una piccola cosa è importante”.

Sui suoi sogni nel cassetto risponde in un lampo: “Da grande diventerò una ballerina, un’attrice e una maestra”.

(di Camilla Nonni)