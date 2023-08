MONTEROTONDO – Il Comune pulisce le griglie, sottopasso chiuso per 4 giorni

Il Comune di Monterotondo ha dato il via i lavori di manutenzione straordinaria delle griglie del sottopasso ferroviario tra via Filippo Turati e via Nomentana, allo Scalo.

Per permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle griglie di scolo presenti all’interno del sottopasso ferroviario, si renderà necessaria la chiusura al transito veicolare, a partire dalle ore 7.30 di martedì 8 agosto e fino al termine dei lavori previsto per le ore 18 di venerdì 11 agosto.

I lavori necessari al ripristino delle grate di scolo delle acque piovane, al fine di recare il minor disagio possibile alla cittadinanza, verranno eseguiti nel periodo dell’anno in cui il transito risulta meno intenso e permetteranno così l’ammodernamento del fondo in cemento e la completa sostituzione delle griglie in ghisa.

Per agevolare la circolazione saranno posizionati cartelli di avviso in concomitanza della rotatoria di via F. Turati-via dell’Aeronautica-via N. Iotti, all’intersezione di via Nomentana-via Salaria, all’intersezione di via Salaria-via L. Da Vinci e all’intersezione di via Papa Giovanni XIII-via Col di Lana.

Mobilità alternativa: da Monterotondo centro per via Salaria direzione Rieti —> da via F. Turati svolta su via N. Iotti; da Monterotondo centro per via Salaria direzione Roma —> da via F. Turati svolta su via dell’Aeronautica;

da via Salaria per Monterotondo Centro —> si consiglia la svolta su via Monti Sant’Ilario (consentita solo per chi proviene da Roma), via Monte Circeo o via Aniene;

da via L. Da Vinci (zona industriale – bretella autostrada) a Monterotondo centro —> svolta su via Aniene, proseguire su via N. Iotti o su via A. De Gasperi.