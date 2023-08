Da quasi mezzo secolo si tiene in mezzo alla strada.

Circolazione veicolare bloccata. Disagi per i residenti. Rischi per l’incolumità pubblica.

E’ questa la situazione attuale a Villalba, quartiere di Guidonia Montecelio, dove il mercato settimanale del martedì si svolge in via Lombardia, nel tratto da via Lucania a via Bergamo.

Ieri, lunedì 7 agosto, per la frazione è stata decisa un’importante novità.

La giunta guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha infatti deliberato il trasferimento definitivo in via d’urgenza del mercato settimanale in via Trento, la strada che collega il Centro del quartiere con via Pantano. Il mercato rionale si terrà nel piazzale limitrofo alla scuola “Alberto Manzi”, su un’area progettata come area mercatale, in grado di offrire garanzie precise per i fruitori del mercato e per gli operatori commerciali ai quali verrà assicurato inoltre il medesimo numero di posteggi attualmente occupati in via Lombardia.

Vale la pena ricordare che il mercato di Villalba si svolgeva in via Lucania fino al 2018, anno in cui per dar corso ai lavori di costruzione del sottopassaggio ferroviario fu trasferito lungo Via Lombardia, nel tratto da via Lucania a via Bergamo.

Tuttavia i posteggi sono risultati disposti in modo disomogeneo, non conforme alle norme di sicurezza e per buona parte a ridosso dell’ingresso alle private abitazioni.

Di qui, la necessità di una nuova sede individuata nel piazzale di via Trento antistante la scuola, un’area di proprietà privata ceduta al Comune. Il 21 giugno scorso l’amministrazione Lombardo ha perfezionato la presa in consegna anticipata del piazzale per attivare le dovute operazioni di manutenzione e collaudo finale dei lavori.

Il trasferimento del mercato in via Trento, presentato in giunta dall’assessore al Commercio Stefano Salomone, è motivo di soddisfazione per le due rappresentanti di Villalba presenti nell’Esecutivo Lombardo.

“Un provvedimento votato col cuore – commenta la vice sindaca e assessora all’Ambiente Paola De Dominicis di Villalba – Da anni i cittadini attendevano una soluzione e questa amministrazione ha raggiunto l’obiettivo: nella vecchia sede era impossibile perfino l’accesso ai mezzi di soccorso”.

“La città ci chiedeva attenzione alla sicurezza del mercato – fa eco l’assessora alle Politiche Sociali Cristina Rossi, anche lei di Villalba – Siamo soddisfatti del risultato ottenuto”.