GUIDONIA – Estorce soldi alla madre per comprare la droga, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone l’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di un uomo italiano di 50 anni indiziato del reato di estorsione aggravata.

L’uomo, tossicodipendente in cura presso una comunità terapeutica in Calabria, ha più volte richiesto somme di denaro alla madre 89enne per poter acquistare sostanza stupefacente. Al diniego della donna il figlio, approfittando anche della sua età avanzata, in più occasioni la minacciava di morte, arrivando a spintonarla fino al momento in cui non avesse ottenuto la consegna dei soldi richiesti, assoggettandola così ad una condizione di continuo terrore.

I ripetuti episodi di violenza verbale e fisica spingevano la famiglia dell’anziana signora a denunciare l’accaduto ai Carabinieri che, con notevole capacità professionale e di ascolto, entrambe necessarie nei casi, come quello di specie, particolarmente odiosi di violenza familiare, raccoglievano gli elementi investigativi che portavano, previa richiesta della Procura della Repubblica, all’emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli della misura cautelare in carcere.

L’uomo, arrestato dai militari della Tenenza di Guidonia Montecelio, è stato condotto nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.